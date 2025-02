Baseball per ciechi, l'11 febbraio il documentario sulla Fiorentina baseball

Firenze, 10 febbraio 2025 – L'11 febbraio, al cinema Astra di Firenze, sarà proiettato “Campo Libero”, il cortometraggio della regista Cristina Principe che racconta il mondo della Fiorentina Baseball per ciechi. Una squadra, si legge in una nota, “che sfida i limiti e ridefinisce il concetto di libertà attraverso uno sport adattato. Al centro del racconto c’è Vanessa, una delle giocatrici, che si unisce ai suoi compagni per giocare la finale di campionato. Attraverso la sua voce narrante e le immagini del gioco, il documentario esplora la forza dello spirito umano, la resilienza e la capacità di uno sport di trasformare la vita degli atleti non vedenti”. Il Baseball per ciechi, una disciplina ideata in Italia da Alfredo Meli e portata per la prima volta sul campo nel 1994, si è diffusa a livello globale, coinvolgendo numerosi Paesi e dando vita a un campionato mondiale. Nel 2024, l’Italia si è classificata seconda al mondo, confermando il suo ruolo di eccellenza in questo sport. Inoltre, è in corso un promettente iter per l’inclusione del Baseball per Ciechi nei Giochi Paralimpici, segnando un ulteriore passo verso il riconoscimento internazionale della disciplina.