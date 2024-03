Baroni e lo street tour: "Voglio essere felice"

Dopo aver pubblicato il nuovo singolo "Cosa ti aspetti da me", Federico Baroni ha iniziato ad esibirsi nel "Cosa ti aspetti da me Street tour", recuperando la sua esperienza di musicista di strada e soddisfacendo la sua necessità di sentirsi vicino al suo pubblico. I prossimi appuntamenti con l’artista seguitissimo sui social (45.000 follower su Instagram, 1.000.000 stream su Spotify, 26.000 iscritti su Youtube), diventato popolare grazie a X Factor e Amici, lo vedranno live stasera alle 19,30 al Uoll Loft di Via Fantoni 8, in apertura dei concerti degli amici Stunt Pilots, con cui l’ispirato storyteller di Cesena condivide questo tour, che li vede supportarsi a vicenda e scambiarsi i ruoli di headliner. Saranno della serata anche il rapper americano Swim e il produttore Blame. Federico, come è stata l’esperienza con i talent show?

"Buona. Ho partecipato a X Factor nel 2016, ma è stato soprattutto Amici nel 2018 a farmi crescere, anche perché è stata l’occasione per presentare i miei primi brani. E dopo, grazie alla visibilità acquisita, sono riuscito a far uscire i miei primi singoli e il mio primo album".

Come mai allora ha deciso di fare uno street tour?

"Perché ho iniziato come busker dieci anni fa suonando in giro per tutta l’Italia. La strada è stata il mio primo palco, lì ho fatto la gavetta prima di iniziare a suonare nei pub o nei festival e quest’anno ho deciso di tornare a fare musica fra la gente invece che solo attraverso i social". Una dimensione alienante? "Che mi aveva portato un po’ fuori strada e mi aveva fatto passare la passione, l’entusiasmo. Ho così pensato che fare qualche live per strada potesse essere una svolta, soprattutto con un singolo come "Cosa ti aspetti da me", che parla proprio di tante aspettative che poi non corrispondono alla realtà: tanti sogni che abbiamo non si realizzano, ma bisogna trovare un modo per essere felici".

Dopo questo tour?

"Ero stanco delle solite dinamiche. Riparto dalla strada e mi aspetto di tornare a fare musica in maniera più spontanea. Il prossimo passo sarà a breve l’uscita del nuovo album. Poi ci sarà il tour estivo".

Questo non vuol dire che lascerà da parte i social.

"No. Anzi, essendo consapevole che oggi funziona TikTok voglio caratterizzarlo con il racconto di questa mia riscoperta dell’on the road e abbinare l’amore per la musica a quello per i viaggi, fare altre esperienze, incontrare persone".