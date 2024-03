Bardella Vigili del fuoco . La caserma è operativa

Organico di 28 persone, due mezzi antincendio e una struttura di 677 metri quadrati oltre le aree esterne. Sono questi i numeri della caserma deli vigili del fuoco di San Casciano di via di Cigliano, nell’area artigianale del Bardella, inaugurata ieri da Emanuele Prisco, sottosegretario del ministero dell’Interno, Carlo Dall’Oppio, capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Marco Frezza, direttore regionale dei vigili del fuoco Toscana, Marisa Cesario, comandante dei vigili del fuoco Firenze e Francesca Ferrandino, Prefetto di Firenze. Presente, il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi a fare gli onori di casa insieme a rappresentanti dei Comuni del Chianti, delle forze di polizia e del volontariato. Ieri, dunque, è entrato ufficialmente in servizio il distaccamento al termine di un percorso iniziato ben 20 anni fa: "Era il 2004 quando la proposta arrivò in consiglio comunale", ha ricordato il sindaco.

Il nuovo edificio, frutto di un investimento del Comune per 1 milione e 200mila euro, ospita anche la sede dei Carabinieri Forestali, la struttura del Centro Operativo Comunale, precedentemente ospitata presso la Racchetta, e il cantiere comunale, un’autofficina, una falegnameria, depositi per i materiali, una sala riunioni.

L’importanza di una struttura come quella di San Casciano è stata sottolineata dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Marco Frezza "la presenza sul territorio è fondamentale soprattutto per i tempi di intervento determinanti nelle emergenze. L’obiettivo che abbiamo è di intervenire in venti minuti". San Casciano è poi strategica per tutto il territorio del Chianti "una realtà che conta 80mila cittadini e 10mila imprese", ha ricordato Marisa Cesario, comandante dei vigili del fuoco Firenze. Per il sottosegretario Prisco, si tratta "di un bell’esempio di sinergia tra tutti gli attori del territorio, di funzionalità e di fare team tra istituzioni diverse". IL sottosegretario ha anche promesso di "completare quanto prima l’organico (da 28 attuali deve arrivare a 33 ndr) del distaccamento per una sua piena operatività e garantire una presenza capillare sul territorio con un servizio di professionalità e qualità per tutti i cittadini".