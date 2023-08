Baracca a fuoco a Sesto: Paura nella zona di Colonnata

Momenti di paura all’alba di ieri a Sesto, in via Carlo Ciampi. Qui, per motivi al momento da chiarire, ha preso fuoco un annesso agricolo in disuso, pertinenza di Villa Villoresi, edificio privato nella zona di Colonnata. Sul posto, intorno alle 6.45 di ieri mattina, sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Firenze Ovest. I pompieri, arrivati con tre automezzi, si sono occupati dello spegnimento e della successiva messa in sicurezza dell’annesso agricolo e dell’area circostante. Nell’incendio non ci sono state persone coinvolte. Restano da capire le cause del rogo, sulle quali verranno effettuati gli accertamenti previsti dai vigili del fuoco. Sono numerosi i roghi che si stanno registrando in questi giorni nella piana fiorentina e sulle cui origini sono in corso verifiche. Martedì un incendio è divampato a Signa, in via del Crocifisso, nei pressi del campo sportivo, in una zona che negli ultimi anni è stata spesso oggetto di incendi. Anche in quel caso sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest, insieme all’antincendio boschivo gestito dalla Regione, con i volontari della Racchetta di Lastra a Signa e della Pubblica assistenza di Signa.