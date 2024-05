Bando da 126mila euro per le imprese agricole La Regione Toscana ha stanziato 126mila euro per il 2024 e il 2025 per sostenere le imprese agricole nell'acquisto di animali per migliorare il patrimonio genetico degli allevamenti, con focus sulle razze autoctone. L'iniziativa mira a supportare gli allevatori in un contesto di criticità, come la peste suina e il caro bollette, investendo nel futuro del settore.