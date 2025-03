Bando caregiver, Fondazione Cr Firenze sostiene progetti

Firenze, 3 marzo 2025 – La Fondazione Cr Firenze continua il proprio sostegno in favore dei caregiver, ovvero le persone che tutti i giorni assistono familiari non autosufficienti.

Sostegno ai caregiver: obiettivi del bando

Il nuovo bando 'Caregiver' vuole sostenere i progetti che prevedano azioni per alleviare il carico assistenziale e migliorare la cura alle persone assistite. Le attività mirano a risolvere le difficoltà quotidiane derivanti da specifiche patologie e disabilità, e a permettere ai caregiver di riappropriarsi dei propri spazi di vita sociali, relazionali e lavorativi.

Il bando mette a disposizione 250mila euro per le proposte delle organizzazioni non profit nei territori della Città Metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto.

Riflessioni del direttore Gabriele Gori

“In Italia la famiglia rappresenta un luogo privilegiato di cura, tanto per motivi culturali quanto per l’insufficienza di servizi dedicati - commenta il direttore generale di Fondazione Cr Firenze, Gabriele Gori -. Oggi i caregiver sono più di 7 milioni, il 38% si occupa di un familiare non autosufficiente, nella maggior parte dei casi personalmente e senza alcun supporto esterno. A fronte di un 33% che si rivolge a strutture o professionisti privati, solo 1 su 4 (il 25%) accede a strutture pubbliche.

Occuparsi dei propri cari con bisogni di cura elevati comporta ovvie ripercussioni sulla quotidianità, incluso il costante rischio di burn out e i danni alla salute psico-fisica per chi ha un significativo carico per un lungo periodo. Con questo bando, Fondazione Cr Firenze intende fornire sollievo a coloro che, in modo gratuito e volontario, si occupano del lavoro di cura. È fondamentale porre i caregiver al centro e considerare il peso di un'assistenza a lungo termine.

Selezioneremo le proposte più valide per affrontare temi che la società con una popolazione anziana in crescita ci pone sempre più.”