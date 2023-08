Bandabardò, Kaemmerle e Piazza dei Popoli a Pontassieve: Terra e Libertà

Piazza dei Popoli torna a Pontassieve dal 6 al 9 settembre. Ci saranno Bandabardò, Peppe Voltarelli, Pietro Bartolo, Saverio Tommasi e Andrea Kaemmerle

nelle quattro giornate da vivere in piazza, tra musica, laboratori, teatro, presentazioni di libri e momenti per parlare di storie, di identità, di diritti e di Terra e libertà. Il festival, dedicato alle tematiche internazionali, alla conoscenza del mondo globale, quest’anno ha per tema Terra e libertà e avrà come filo conduttore il diritto di muoversi e vivere in ogni Stato, la libertà di poter lasciare e poter ritornare nella propria terra. Tanti i protagonisti del Festival, la cui chiusura sarà affidata sabato 9 alla Bandabardò che proporrà sul palco centrale (inizio ore 21,30 ingresso libero) il concerto “Se mi rilasso collasso, un libro suonato” con Finaz, Nuto, Bachi e Orla, una biografia in musica che ripercorre live 30 anni di canzoni. La prima serata, mercoledì 6, vedrà invece lo spettacolo teatrale Il Popolo Cattivo di e con Andrea Kaemmerle, una divertente e spietata ricerca del popolo più cattivo della storia accompagnato da musiche di tutto il mondo.