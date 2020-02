Firenze, 2 febbraio 2020 - Tentato assalto a uno sportello bancomat, in piena notte, tra le 5 e le 6, all'Osmannoro, in via Lucchese. L'allarme ha messo in fuga i ladri che sul posto hanno lasciato attrezzi da scasso ritrovati dalla polizia. Visibili i segni di scasso sull'apparato bancomat. L'area è stata messa in sicurezza e la polizia durante la mattina ha svolto un sopralluogo con gli artificieri. Sul posto anche i vigili urbani per regolare la circolazione.

