Banco farmaceutico, è gara di solidarietà

Fino a tutta la giornata di domani, 10 febbraio, la farmacia di Tavarnuzze sarà un "Banco Farmaceutico": tutto ciò che verrà raccolto, sarà donato anche quest’anno alla Caritas del Sacro Cuore di Tavarnuzze, che si occupa delle famiglie che hanno bisogno sul nostro territorio. "Come gli anni passati – dice la dottoressa Maria Carolina Pessetti, titolare della farmacia - i cittadini stanno partecipando a questa importante gara di solidarietà. Non ha importanza la spesa: basta anche un piccolo gesto, come uno spazzolino da denti o una confezione di salviette per il cambio del pannolino. L’importante è aiutare le famiglie".

L’iniziativa è supportata dai volontari del Rotary Club San Casciano Chianti. Per ringraziare in anticipo il loro impegno e quello dei tanti cittadini che donano e doneranno, sono arrivati in visita in farmacia sia il sindaco Riccardo Lazzerini che don Alphonse della parrocchia di Tavarnuzze il cui centro Caritas coi suoi volontari è particolarmente attivo a sostegno della popolazione in difficoltà.

Ma.Pl.