Firenze, 16 dicembre 2021 - Paura a Firenze, dove un bambino di cinque anni è stato colpito da un'auto in manovra all'interno di un parcheggio. Il piccolo non è grave, ma lo spavento è stato tanto. L'incidente è accaduto intorno alle 17.

Un mezzo in manovra nel parcheggio delle strutture sportive di via delle Montalve ha fatto manovra. Il guidatore, un 75enne, non si è accorto che c'era il piccolo, cinque anni. Il bambino è stato urtato. I soccorsi sono scattati subito. Il 118 è intervenuto con un'ambulanza che ha trasferito il bambino all'ospedale Meyer. Tanto spavento ma le condizioni del piccolo non sono gravi. Si parla di una sospetta frattura.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.