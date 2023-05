Bambini tra ambulanza e camion dei pompieri Occhi sgranati di curiosità al nido di Pietrapiana

Grandi emozioni per i bambini del nido di Pietrapiana, che hanno ricevuto una visita speciale: il camion dei vigili del fuoco. I bambini più grandicelli lo hanno accolto cantando l’inno dei pompieri. E hanno anche provato i caschi e imparato come spegnere il fuoco. Quando i pompieri sono andati via, li hanno saluti accendendo la sirena. Poche ore un’altra emozionante visita: l’ambulanza della Croce Azzurra di Reggello, arrivata appena in tempo perché Cecino (il protagonista della storia di questo anno educativo) non si sentiva bene: aveva mangiato troppe caramelle di nascosto dalla mamma. I volontari si son presi cura di lui e aiutati dai bambini gli hanno fatto una puntura senza ago. I bimbi hanno poi potuto visitare l’ambulanza e i suoi strumenti e anche in questo caso, la sirena ha suonato a festa per loro.