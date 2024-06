Ritrovata la bambina scomparsa a Rignano sull’Arno

Rignano sull’Arno (Firenze), 2 giugno 2024 – Ore di ansia questo pomeriggio, 2 giugno, a Torri, frazione del comune di Rignano sull’Arno dove si erano perse le tracce di una bambina di 10 anni. Intorno alle 16 la piccola è stata ritrovata su un sentiero nei pressi del fiume Arno. Si era allontanata da una struttura sanitaria.

Dopo l’allarme sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno e dei sommozzatori, impegnati vista la zona in prossimità dell’Arno e di alcuni specchi d'acqua. Per l’operazione è stato impiegato anche l’elisoccorso Drago 60 l’elicottero del reparto volo di Arezzo, che è stato determinante per individuare la bambina dall’alto. e il nucleo SAPR per le ricerche strumentali effettuate dal drone. Attivate le anche squadre del volontariato secondo il piano Prefettizio.