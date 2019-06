Firenze, 9 giugno 2019 - Amministrative bis con annesso test a macchia di leopardo per la tenuta del Pd nella provincia fiorentina, rimasta una delle poche enclavi con consensi abbastanza solidi per il mondo dem. Si vota – oggi dalle 7 alle 23 – in tre Comuni, distanti geograficamente ma storicamente vicini politicamente, Borgo San Lorenzo, Signa e Figline-Incisa che da quando si sono ‘fuse’ vantano un grappolone di residenti che sfonda il muro dei ventimila.

Oltre sessantamila gli abitanti dei tre Comuni al ballottaggio per un totale di circa 46mila aventi diritto. Numeri importanti sia per un Partito Democratico in cerca di risposte che per un centrodestra che punta a grattare via altri consensi al vecchio partitone rosso, un tempo granitico, oggi ancora forte ma più fragile.

Veniamo al vademecum partendo dalla ‘capitale’ del Mugello, Borgo. Si può votare, come detto, qui come negli altri Comuni, dalle 7 alle 23. Sulla tessera elettorale è indicato il numero della sezione in cui ogni elettore deve votare e il luogo dove si trova la sezione. Attenzione: le sezioni 1-2-3 (via Don Minzoni) sono state spostate in via Primo Maggio, alla scuola primaria.

Per votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento (carta di identità, patente o passaporto). Chi ha smarrito la tessera elettorale può richiederne il duplicato direttamente all’Ufficio Elettorale che oggi resterà aperto per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Spostiamoci ora a Figline e Incisa. Stessi orari per il voto (7-23). Per gli adempimenti buriocratici ci si può rivolgere sia al Municipio di Figline (piazza IV Novembre, 3) che a quello di Incisa (piazza Del Municipio, 5). Saranno aperti, per tutta la durata del voto, esclusivamente per il rilascio delle tessere elettorali e per l’annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale (timbro AVD). La responsabile dell’Ufficio elettorale è Paola Montaghi, questi sono i numeri che i cittadini possono contattare in caso di dubbi e chiarimenti:055-91251 055-9125213, 055/9125215, 055-9125225, 055/9125444 e 055/9125451. A Signa infine, al piano terra della sede del Comune, in piazza della Repubblica – sempre dalle 7 alle 23 di oggi – si potranno richiedere le tessere elettorali e la carta d’identità.