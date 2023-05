Bagno di folla per Sbriser a Figline

Figline Incisa Valdarno (Firenze), 15 maggio 2023 – Successo per la versione primaverile (finora era stato organizzato in autunno) per THiNK - Festival della cultura digitale, organizzata dal Comune di Figline e Incisa: la manifestazione ha registrato un’ottima risposta da parte del pubblico che nei giorni di venerdì, sabato e domenica ha affollato i quattro luoghi allestiti per gli eventi (Palazzo Pretorio, Teatro Garibaldi, Biblioteca comunale Marsilio Ficino, Villa Casagrande), oltre a piazza Marsilio Ficino che è stato invece il cuore dello street food a cura della Pro Loco (nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli).

Il gran finale è stato nella serata di domenica, quando sul palco del Garibaldi è stato accolto, con grande entusiasmo da parte di una platea giovanissima, Sbriser, uno dei gamer più famosi su Youtube, con oltre un milione e mezzo di iscritti al suo canale e ben oltre un miliardo di visualizzazioni per i suoi video. Affascinati dal mondo del virtuali coloro che hanno potuto vivere un’esperienza in prima persona tra la Gioconda di Leonardo e le vie dell’antica Roma, i bimbi che hanno provato ad entrare in relazione con un piccolo robot tra gli scaffali della biblioteca, sfide infinite su console attuali o su vecchi cabinati vintage all’ultimo piano del Palazzo Pretorio. Non solo gioco: si è parlato anche di digitale al servizio della scuola, del lavoro, della socialità e di dialogo tra le generazioni. Quasi 300 le presenze (e 81 i prestiti) alla Biblioteca Comunale Marsilio Ficino dove si sono svolti i laboratori per i più piccoli e dove erano allestiti anche degli scaffali tematici; 250 le persone invece che hanno provato in realtà virtuale Think Invasion, il gioco realizzato proprio per la manifestazione. I canali social hanno raggiunto quasi 650 mila nell’ultimo mese. “Siamo molto contenti della grande partecipazione di pubblico nel fine settimana, con tanti giovani e famiglie intere, provenienti anche da fuori del nostro Comune. Think ha reso Figline e Incisa Valdarno ancora una volta un grande fulcro di riflessioni e di stimolo sui temi digitali – dicono il sindaco Giulia Mugnai e l’assessore alla transizione digitale Dario Picchioni - C’è grande soddisfazione da parte nostra per aver portato sul territorio contenuti di alto livello non sono nelle tavole rotonde ma in tutta la programmazione, che ha riguardato ogni aspetto: non solo divertimento ma anche lavoro, scuola, formazione. Per noi è questo il modo migliore per stimolare il nostro territorio a intercettare le sfide del futuro sull’importante tema della transizione digitale. Anche per questo siamo già al lavoro per realizzare la quarta edizione nel 2024”.