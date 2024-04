Bagarini e merce falsa. Aumentano i controlli. Obiettivo sicurezza

FIRENZE

Merci contraffatte, bagarinaggio, sicurezza e spaccate al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cosp). All’incontro hanno partecipato il prefetto Francesca Ferrandino, il questore Maurizio Auriemma, i comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di Finanza, Gabriele Vitagliano e Bruno Salsano, l’assessora alla Sicurezza Benedetta Albanese, e le associazioni di categoria, tra cui Camera di Commercio, Confartigianato, Confcommercio, Cna Toscana e Confesercenti. Il summit di pochi giorni fa è stata l’occasione per tirare le somme: sul contrasto al fenomeno delle merci contraffatte, delle vendite abusive e dei fenomeni di accattonaggio e di bagarinaggio a Firenze e provincia la Gdf dal primo gennaio ad oggi ha controllato 52 esercizi commerciali.

Di questi 39 hanno presentato criticità. Sono stati sequestrati 38.178 prodotti contraffatti. Sul fronte bagarinaggio è stata invece ricordata l’importante operazione messa a segno alla Galleria degli Uffizi e alla Galleria dell’Accademia, dove qualche settimana fa è stato sequestrato un lotto di biglietti pronti per essere venduti a prezzi rialzati. Nel mese di marzo, la polizia locale per contrastare l’abusivismo commerciale, ha effettuato invece 248 sequestri per un totale di 5334 pezzi di merce contraffatta. Sul fronte spaccate, dal primo gennaio al 31 dicembre 2023 nel Quartiere 1 sono state denunciate 167 spaccate su 313 eventi. Nel 2024, da inizio anno al 12 aprile, sono state denunciate 53 su 106 eventi. In particolare, lo scorso anno nel quadrimestre gennaio-aprile si registrarono zero spaccate mentre quest’anno, nel periodo gennaio-12 marzo, sono state 40.

Nel quadrimestre maggio-agosto 2023 sono state invece 33, e in quello settembre-dicembre 131. Tredici, invece le spaccate messe a segno nell’ultimo mese. Per quanto riguarda i servizi di controllo del territorio, con particolare riguardo alle zone della stazione Santa Maria Novella, via Palazzuolo, Fortezza da Basso e del parco delle Cascine ne sono stati effettuati 21 interforze, nel corso dei quali sono state controllate 4.300 persone, 12 gli arresti. Inoltre, grazie ai mirati servizi disposti nel solo Quartiere 1, sono state arrestate 17 persone. Nell’ambito del progetto ’Negozi sicuri’ finanziato dalla Camera di Commercio e dal Comune di Firenze, sono state presentate 92 domande per ottenere finanziamenti per il potenziamento delle misure di difesa passiva.

P.m.