Azzerato il contributo per gli affitti: "Il Comune non coprirà il taglio"

SIGNA

Niente contributo affitto per i cittadini di Signa: scoppia la polemica nella maggioranza. A sollevare il caso, il consigliere del Pd Dino Ballerini, che ha pubblicato un lungo post su Facebook. "Per deformazione professionale – ha scritto - ho spesso a che fare con contratti di locazione abitativi e so che il diritto alla casa è fondamentale. Questo Governo ha azzerato quei trasferimenti in parte corrente verso i Comuni che ci permettevano di costituire un contributo affitti e aiutare decine di famiglie. Nel mio partito la posizione su simili aiuti non è univoca: c’è chi li vede con sospetto, ma anche chi, come me, li considera fondamentali. Molti Comuni limitrofi sono stati in grado di costituire con le proprie forze un piccolo contributo affitti, più simbolico che realmente efficace ma che potrà comunque aiutare alcune famiglie. Il Comune di Signa (ahimè) non ha avuto la stessa forza, dunque per quest’anno non ci sarà alcun contributo affitti. Non voglio cercare colpevoli e il mio post non vuole essere una critica all’amministrazione. Intendo solo chiedere scusa, a nome mio, a chi non potrà usufruire del contributo. Vivo questo passaggio politico come una sconfitta personale". A rispondere l’assessora Chiara Giorgetti (in foto). "Nel 2022 abbiamo ricevuto, tramite la Regione, 93.774 euro – spiega – che, insieme a 10mila euro di fondi comunali, hanno permesso di aiutare 111 nuclei, con una media di mille euro a famiglia. Quest’anno i fondi non sono arrivati e, con le nostre forze, avremmo erogato una cifra ridicola. Abbiamo quindi preferito evitare, anche se la questione non è chiusa. Abbiamo ancora due consigli comunali e stiamo valutando come procedere. Nel frattempo, nella prossima variazione di bilancio, verranno stanziati 100mila euro per il sociale, a favore dei cittadini in difficoltà".

Lisa Ciardi