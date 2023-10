Azienda livornese offre posti a Firenze

L’azienda Id Impianti che produce impianti elettrici ed ha sede in via della Padula 90 a Livorno, cerca operai per le sue attività nella zona di Firenze. E’ necessaria esperienza professionale specifica nel settore degli impianti elettrici civili e industriali. Per candidarsi gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo email: info@idimpianti.it.