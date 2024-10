Autunno Fiesolano. Branduardi si racconta

Prenderà il via domani, giovedì 31 ottobre, al Teatro di Fiesole con il concerto di Angelo Branduardi la prima edizione dell’Autunno Fiesolano, dieci serate di musica, teatro e spettacoli letterari, che insieme alla Primavera Fiesolana si propongono come estensione fisica e temporale dell’Estate Fiesolana, il più antico festival all’aperto d’Italia, creando un continuum nell’offerta culturale di Fiesole. I biglietti (40,25 e 51,75 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804).

In duo col polistrumentista Fabio Valdemarin, suo compagno di viaggio da molti anni, Angelo Branduardi proporrà ’Confessioni di un malandrino’, concerto in cui rivisiterà, in una versione particolare, i suoi brani più celebri. Un live basato sul violino e la chitarra di Branduardi e sulla ’piccola orchestra’ di Valdemarin che, oltre al pianoforte a coda, suonerà chitarre e fisarmonica.

Saranno eseguiti brani ispirati alla musica del periodo classico più arcaico e che fanno parte della raccolta “Futuro antico” che conta ben otto episodi. Non mancheranno i brani più amati di Angelo oltre ad alcune sue composizioni meno eseguite ma non per questo dimenticate.

L’autobiografia ’Confessioni di un malandrino’ è stata pubblicata da La Nave di Teseo. In programma fino al 16 novembre al Teatro di Fiesole, Autunno Fiesolano vedrà protagonisti nei prossimi giorni Federico Mecozzi, Paolo Nori, Silvia Gallerano, Moreno ’Il Biondo’, Remo Anzovino, Guido Catalano, Claudia Bombardella.