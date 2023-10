"Autumnia a Figline Incisa: La cena senza sprechi"

Continuano gli eventi sul territorio che preparano ad Autumnia, il festival dell’alimentazione, agricoltura e ambiente in programma dal 10 al 12 novembre. Venerdì dalle 19,30 la Fattoria La Palagina ospiterà la cena a spreco zero: solo il giorno prima si scoprirà quali pietanze saranno a disposizione e si potranno cucinare, perché in avanzo dalla cucina e dall’azienda agricola o perché con scadenza ravvicinata. Il menu sarà di quattro portate reinterpretate dallo chef Eros Ghezzo assistito in cucina e in sala dagli studenti dell’Alberghiero Vasari. Ci sarà anche un pensiero dei ragazzi dell’Oda Farm Community. Informazioni: info@palagina.it. Sabato per Scopri Figline, lo storico culturale Gianluca Bolis svelerà i segreti del cuore della città tra storia, arte, aneddoti e narrazioni dalle 14,30 in un tour di 3 ore. Partecipazione gratuita, prenotazioni: www.fiv-eventi.it.

Ma.Pl.