Firenze, 17 novembre 2021 - Finisce quello che per gli automobilisti era diventato un incubo: il tratto Firenze Sud-Firenze Scandicci in direzione Bologna torna interamente percorribile. Niente più restringimento di carreggiata, quello che un chilometro circa prima di Impruneta ha portato per mesi a degli ingorghi che negli orari di punta hanno raggiunto chilometri.

Con ore spese in coda da parte di camionisti e automobilisti. Lavori che erano necessari per il consolidamento delle gallerie Pozzolatico, Brancolano, Lastrone e Melarancio. Ma che hanno provocato anche tanto malumore tra gli utenti della strada, con polemiche soprattutto in estate quando il flusso turistico ha ulteriormente complicato le cose.

La viabilità verrà quindi ripristinata nei giorni feriali (lunedì venerdì in orario diurno (dalle 6 alle 22) su tutte le corsie disponibili, risolvendo in via definitiva l’impatto generato dai cantieri sulla circolazione.



Come previsto dal piano, le attività di consolidamento delle gallerie, alle quali, per ottimizzare i cantieri, si aggiungeranno quelle di adeguamento impiantistico alla normativa antincendio, proseguiranno esclusivamente in orario notturno, dalle 22 alle 6 e, in via continuativa, durante i weekend del 27 e 28 novembre e del 18 e 19 dicembre, dalle 22:00 di venerdì alle 14:00 di domenica, periodi nei quali, in relazione ai ridotti volumi di traffico, non si prevedono turbative significative.