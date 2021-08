Calenzano (Firenze), 14 agosto 2021 - Un incubo, trovarsi bloccati in autostrada con il termometro sopra i 40 gradi. Un incubo che si è materializzato questo pomeriggio per moltissimi automobilisti fermi sull'Autostrada del Sole tra Barberino e Calenzano. Il tratto dell'A1 è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di un'auto in fiamme al km 273+300, veicolo alimentato a Gpl. All interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni con 6 chilometri di coda in aumento verso Firenze a partire dal bivio della Variante di Valico e 4 chilometri di coda in direzione di Bologna.

All interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 6 km di coda. Per chi è in viaggio verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria di Barberino (dove sono segnalati 5 km di coda) è possibile rientrare a Calenzano attraverso la Strada Provinciale 8 Barberinese. In direzione opposta si è formata una coda di 5 km tra la Complanare di Firenze nord e il bivio con la Variante di Valico.

Dopo l'uscita obbligatoria di Barberino si può rientrare a Calenzano dopo aver percorso la strada provinciale 08 Militare Barberinese. Percorso inverso verso Bologna. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia i vigli del fuoco la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico sanitario.

Le fiamme hanno raggiunto anche la vegetazione nei boschi della Chiusa, nel comune di Calenzano: intervenute squadre del volontariato antincendio boschivi e dei vigili del fuoco, ma la situazione è complicata per via della zona impervia e del traffico che è stato bloccato.

AGGIORNAMENTO: dopo le 16 è stato riaperto il tratto verso Bologna. Alle 16,45 è stato riaperto anche il tratto verso Firenze, con una coda di 15 chilometri.