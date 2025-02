Autostrada A11, chiusa per una notte la stazione di Lucca Est

Firenze, 4 febbraio 2025 – Disagi per chi dovrà utilizzare l'autostrada A11, la Firenze-Pisa nord tra la notte di giovedì 6 febbraio e la mattina di venerdì 7 febbraio. Come si spiega in una nota, per consentire le attività connesse al potenziamento e all'ammodernamento dei pali della luce, dalle ore 22 del 6 febbraio fino alle ore 6 della mattina successiva sarà chiusa la stazione di Lucca est, in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alla stazione di Capannori, al km 57+200. Stanotte, 4 febbraio, intanto sono previsti lavori di pavimentazione e quindi dalle 22 fino alle 6 di domani, 5 febbraio, è prevista la chiusura della stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Firenze.