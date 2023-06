Autolinee Toscane, "Bus senza aria condizionata, disagi per passeggeri e autisti"

"Ci segnalano che su molti bus di Autolinee Toscane non sarebbe in funzione l’aria condizionata, con seri disagi sia per i passeggeri che per gli autisti". Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale toscano Francesco Torselli e il responsabile trasporti del partito in provincia di Firenze, Giampaolo Giannelli. "Il problema riguarderebbe soprattutto le zone di Firenze, Prato e Pistoia – spiegano –. Per far luce sulla vicenda abbiamo presentato un’interrogazione all’assessore Baccelli. Vorremmo sapere quanti mezzi sono dotati di aria condizionata funzionante, se alcuni sono in riparazione per questo motivo e se nella stagione estiva l’azienda effettui i controlli per valutare la temperatura nelle vetture. Chiediamo inoltre se e ogni quanto vengono ispezionati e monitorati i bus e come procede la manutenzione quotidiana delle vetture, considerando che serviranno anni prima di avere nuovi veicoli. Inoltre, da mesi attendiamo gli esiti dell’istruttoria della Regione sullo stato del servizio e le eventuali penali".