Nardella: "Autobus, un servizio indecente. E la città è soffocata dal traffico"

Firenze, 31 maggio 2022 - "Indecente". Non contiene l’arrabbiatura con frasi di circostanza il sindaco Dario Nardella parlando della gestione del servizio di trasporto pubblico, da quando – dopo un lungo contenzioso – il colosso internazionale Ratp ha vinto la maxi gara d’appalto e Autolinee Toscane fa camminare i bus a Firenze. Camminare e non correre come ci si sarebbe aspettati. Perché purtroppo corse che saltano e ritardi sono all’ordine del giorno. Come le lamentele dei cittadini che ancora se la prendono con Palazzo Vecchio, senza sapere che l’azienda municipalizzata Ataf ormai da tempo non c’è più. Anche andando a memoria, non che pure ai tempi il servizio brillasse particolarmente per efficienza. E in ogni caso spetta proprio al Comune vigilare. "Sono molto insoddisfatto di questi primi sette mesi di Autolinee Toscane – dice Nardella – È indecente il livello di inefficienza di questa azienda a sette mesi dalla vittoria della gara regionale". Il problema esiste. Non ne fa mistero l’azienda Autolinee Toscane. Che però si difende squadernando il piano di assunzioni e lamentando la difficoltà a trovare autisti – un problema nazionale – e di aver raccolto in eredità un servizio al lumicino. "Dopo sette mesi di gestione e 553 colloqui, la società ne ha selezionati 173. Uno sforzo imponente, ma non ancora sufficiente a sopperire alle carenze ricevute in eredità. Così altre 42 assunzioni si aggiungeranno nelle prossime settimane", spiega in una nota il gestore unico del trasporto pubblico in Toscana che focalizza l’attenzione sia sulla situazione di partenza che sulle carenze di personale "trasversali" in molte categorie professionali e in molti paesi. Da parte sua, la società offre collaborazione alle amministrazioni locali, un passaggio che in qualche modo rappresenta una risposta alle dure dichiarazioni del sindaco che si è focalizzato sui disservizi. Che vanno avanti sin dai ...