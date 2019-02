Firenze, 23 febbraio 2019 - Trenta nuovi autobus per una mobilità sempre più sostenibile nella Città Metropolitana di Firenze. Gli autobus sono la versione ibrida del bus di 12 metri CitaroC2 realizzato dalla Mercedes, già in uso a Firenze nella versione alimentata a gasolio Euro6.

I nuovi bus sono stati presentati oggi in piazza Santa Croce. All’evento hanno partecipato il sindaco di Firenze Dario Nardella, l’assessore ai Trasporti della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Gianfranco Battisti, l’amministratore delegato di Busitalia e Presidente di Ataf Gestioni Stefano Rossi e l’amministratore delegato di Ataf Gestioni Stefano Bonora.

La livrea, caratterizzata dal colore verde e dalla scritta Hybrid, sottolinea le caratteristiche di sostenibilità ambientale e rimarca l’attenzione del Gruppo Fs Italiane per l’integrazione modale mantenendo l’identità visiva dei bus extraurbani di Busitalia e dei treni regionali di Trenitalia. Acquistati da Ataf Gestioni, in applicazione del contratto ponte stipulato con la Regione Toscana, con un investimento di circa 7 milioni di euro, di cui circa il 60% finanziati dalla Regione, gli autobus sono dotati di un sistema di videosorveglianza a bordo a tutela della sicurezza dei viaggiatori e del personale e di monitor che forniscono informazioni e notizie legate al servizio di trasporto e all’esperienza di viaggio. Diventano quindi 197 i nuovi autobus che l’azienda di trasporto fiorentina, diretta e controllata dal Gruppo Fs Italiane, ha messo in servizio per il trasporto pubblico a Firenze negli ultimi 5 anni con un rinnovo della flotta del 55%. Per fare un esempio, nell’orario di punta il servizio è erogato per oltre il 73% con veicoli di ultima generazione.

Questa tranche rappresenta un’ulteriore tappa del processo di rinnovamento che, grazie agli ingenti investimenti degli ultimi anni, ha portato l’Ataf Gestioni ad avere una flotta tra le più giovani (età media di 7 anni) ed ecosostenibili (circa l’80% della flotta elettrica, Euro 5/6 o metano) in Europa.

"La Toscana compie un altro grande passo avanti verso la mobilità sostenibile", ha detto l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, che ha aggiunto: "Firenze con la tramvia, i parcheggi scambiatori, il rinnovo del parco mezzi e ora i nuovi bus ibridi, è un esempio di come il mezzo pubblico possa evolversi, diventando sempre più competitivo rispetto all'auto privata, con benefici per chi viaggia, per l'ambiente e per la fluidità del traffico urbano. Adesso in città circolano autobus dall'età media di 7 anni, un risultato paragonabile solo alle più avanzate realtà europee".