Auto, International Motors porta la blockchain nei servizi di assistenza

Firenze, 20 luglio 2023 – L’utilizzo della tecnologia blockchain per migliorare i servizi di assistenza sulle vetture: dai tagliandi, agli altri interventi di manutenzione, così da tenere traccia, in modo trasparente, di tutte le attività svolte sul veicolo. È questa la novità introdotta da International Motors, gruppo con esperienza pluriennale nei marchi premium e non solo, che insieme agli studenti del 37esimo corso in “Gestione d’impresa” della Scuola di Scienze Aziendali e Tencologie Industriali “Piero Baldesi” di Firenze, ha sviluppato un innovativo strumento che la porterà ad essere la prima concessionaria toscana ad introdurre la tecnologia blockchain nel reparto service.

Il progetto, denominato “Luxmotive”, è stato presentato lo scorso 19 luglio durante il ‘Business Tutors, l’evento che conclude l’anno accademico della Scuola di Scienze Aziendali, durante il quale i ragazzi presentano un business plan realizzato insieme ad un’azienda del territorio. Con International Motors gli studenti hanno realizzato una soluzione per integrare la blockchain nel settore automobilistico, con un focus sui tagliandi e sugli interventi di manutenzione. In pratica, tramite un apposito registro digitale, ogni cliente che lascerà la vettura in assistenza da International Motors potrà monitorare, in tempo reale, tutto il processo di lavorazione: riparazioni, manutenzioni, sostituzioni di componenti, ore di lavoro, ecc. La registrazione di queste attività garantirà l'integrità e l'immutabilità dei dati, creando un sistema affidabile e sicuro. I clienti potranno ricevere anche notifiche automatiche riguardo agli aggiornamenti e alle scadenze dei servizi di manutenzione. L'implementazione della Blockchain fornirà quindi numerosi vantaggi, dalla garanzia di ricevere un servizio trasparente, tracciabile e di alta qualità, fino all’ottimizzazione dei processi di assistenza.

“Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso con i ragazzi della Scuola di Scienze Aziendali - spiega Valentina De Santis, manager di International Motors. - Il progetto che abbiamo presentato deriva da un’analisi approfondita del mercato e delle esigenze specifiche della nostra clientela e si inserisce all’interno di un contesto più ampio che ha portato la nostra concessionaria ad organizzare incontri periodici su come la tecnologia ridefinisce l’esperienza del lusso. In questo senso crediamo che la blockchain applicata all’assistenza rappresenti una grande innovazione, che al momento ci vede tra i primi in Italia. Con questo strumento miriamo a creare un vantaggio competitivo e a migliorare l'esperienza complessiva dei clienti nel settore del lusso automobilistico”.

Nato nel 2014 dalla volontà di Jaguar Land Rover di avere una struttura di riferimento a Firenze ed Arezzo, International Motors è un gruppo con esperienza pluriennale nei marchi premium, in grado di soddisfare in modo dinamico la continua richiesta da parte di una sempre più esigente clientela. Il concept fondamentale di International Motors risiede nella qualità del prodotto Jaguar Land Rover e nella piena soddisfazione del cliente, attraverso un’esperienza che ha l’obiettivo di coinvolgere e di creare un vero e proprio valore aggiunto per coloro che si affidano all’azienda per l’acquisto della propria vettura. Rilevata nel 2019 dalla SDS Holding, oggi International Motors è una realtà in continua espansione, che impiega più di 50 addetti e conta tre sedi, dislocate tra Arezzo e Firenze. I brand rappresentati sono Jaguar Land Rover, Dodge, RAM, ed MG. Da quest’anno si è aggiunto alla famiglia anche il brand Yamaha.