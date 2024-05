Auto contro scooter in via Arte della Paglia. Grave un 45enne, portato in ospedale con il Pegaso

Gravissimo incidente stradale, alle 7.30 di ieri mattina in via Arte della Paglia, a Signa, nel tratto fra via La Pira e via Pistelli. Una donna di 40 anni alla guida di un’auto e in movimento verso Lastra a Signa, si è scontrata con uno scooter che proveniva in direzione opposta, condotto da un uomo di 45 anni. Terribile l’impatto, che ha provocato all’uomo fratture e lesioni molto gravi. Sul posto sono arrivare un’ambulanza ordinaria della Pubblica assistenza di Signa e una medicalizzata della Misericordia di Lastra a Signa. Proprio in considerazione del quadro estremamente preoccupante del 45enne, è stato quindi richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso del 118, arrivato addirittura da Massa per poter portare il paziente in tempi rapidi e con maggiore stabilità fino all’ospedale di Careggi. Soccorsa anche la conducente dell’auto, le cui condizioni non destano però preoccupazioni. Resta invece serio il quadro del 45enne, anche se non sembrerebbe in pericolo di vita. Si cerca nel frattempo di ricostruire la dinamica del sinistro per capire cosa abbia provocato lo scontro. Va detto che fra le 7 e le 8.30, a Signa, il traffico è estremamente intenso, con rallentamenti e code che rendono più insidiosa le percorrenza delle varie strade. Tantissimi i veicoli in movimento, che sommano chi si muove per motivi di lavoro a chi deve accompagnare i figli a scuole. Pochi giorni fa, il 10 maggio, un altro sinistro grave è avvenuto a Lastra a Signa. Coinvolta, in quel caso, una donna di 74 anni, conosciuta nella zona, che attraversava la strada con il nipotino. In quel momento, è arrivata una vettura condotta da un’anziana di 81 anni che sarebbe rimasta abbagliata dal sole. L’urto è stato terribile: il bambino, 7 anni, è stato sbalzato sul lato della strada, con ferite lievi; la nonna invece è stata investita e trascinata per metri. Soccorsa dall’ambulanza della Misericordia di Lastra a Signa, è stata accompagnata in ospedale con condizioni molto gravi. Fortunatamente, non è in pericolo di vita anche se resta ricoverata.

Lisa Ciardi