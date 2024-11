’Auto blu’ del Comune. Opposizioni in rivolta: "Spesa alta e inutile"

Addio alla vecchia Panda, il comune compra una coreana. Con determina dirigenziale è stato stabilito infatti di rottamare la vecchia Fiat immatricolata nel 2011 per acquistare una Hyundai Kona con gli incentivi per la rottamazione.

Alla fine, a fronte di un prezzo di listino di 42.857 euro, l’amministrazione ha avuto 9.921 euro di sconto, pagando la vettura 32.936.

La consegna dell’auto dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Ma la decisione di comprare un’auto nuova non è passata inosservata all’opposizione che ha annunciato un’interrogazione per capire e avere chiarimenti sui contorni dell’operazione. "E’ un autunno di spese per il comune di Scandicci – ha detto Claudio Gemelli (FdI) - abbiamo appreso che l’Amministrazione ha acquistato un bel mezzo full-electric per quasi 33.000€ rottamando una Panda del 2011 per accedere agli incentivi. Di fatto l’auto blu del Comune si va ad aggiungere alle altre "spese autunnali" per la festa di Capodanno, con relativo prelevamento dal fondo di riserva. Come per il concertone, alla luce delle difficoltà dei cittadini, poniamo un problema di ‘opportunità. Per l’auto di rappresentanza del Comune, la domanda e se magari non si poteva scegliere una vettura più economica, anche se meno comoda".