"Auroradisera", si alza il sipario. Arriva anche Ambra Angiolini

Torna "Auroradisera", la rassegna teatrale promossa dal comune di Scandicci, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. La presentazione ieri, alla presenza dell’assessore alla cultura di Scandicci, Claudia Sereni e della presidente della Fondazione, Cristina Scaletti. Si parte il 13 gennaio con Simone Cristicchi; a seguire altri cinque appuntamenti con i protagonisti della prosa italiana: Marina Massironi, Ambra Angiolini, Massimo Zamboni, Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Rita Pelusio. Un cartellone in equilibrio tra grandi temi, profili storici, storie di emancipazione, ironia e commedia, con testi che alternano toni leggeri e profondi, nel solco della tradizione che da sempre contraddistingue il carattere della rassegna. Per la prima (13 gennaio alle 21,15, teatro Aurora) ci sarà Simone Cristicchi con "Franciscus Il folle che parlava agli uccelli". La rassegna prosegue il 28 gennaio (ore 21,15) con "Il Malloppo" di Joe Orton, con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro. Ambra Angiolini sarà in scena il 13 febbraio con "Oliva Denaro", dal romanzo di Viola Ardone. Erik Montanari e Cristiano Roversi, il 21 marzo, presenteranno il cineconcerto "Arrivederci Berlinguer". Chiudono, l’8 aprile, Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio con "Pigiama per sei".

Fabrizio Morviducci