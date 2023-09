Aurora Campolmi porta Sesto al trionfo nel trofeo europeo Karate

Sesto porta l’Italia sul gradino più alto del podio in una competizione europea nel Karate full contact. Aurora Campolmi del dojo Kenshikai Karate ha infatti vinto nei giorni scorsi, nella sua categoria, la "Romanian International Cup", uno degli eventi più prestigiosi e importanti nel panorama europeo del karate a contatto pieno. Un successo di prestigio per la giovane atleta e per la società, visti anche i ‘numeri’ della gara nella quale 500 gli atleti provenienti da 14 Paesi e 74 club hanno dato vita a una emozionante giornata di altissimo livello. Alla competizione hanno preso parte altri rappresentanti del team (foto) guidato dal maestro Massimo Fontanarosa: Leonardo Lo Piccolo, Cristian Tudosa e Matilde Patuto che, nonostante si siano fermati ai sedicesimi o agli ottavi, hanno dimostrato grande determinazione e spirito combattivo. Un ottimo bilancio dunque per Kenshikai Karate Italy che ha sede a Quinto Basso, in via Donizetti, e si conferma una delle scuole più rappresentative del karate a contatto pieno in Italia.