"Aumenti contenuti per sdraio e ombrelloni in Versilia e dintorni: prezzi invariati o ritoccati del 20% al massimo nel 2023"

Aumenti contenuti per sdraio e ombrelloni in Versilia e dintorni: molti scelgono prezzi invariati e chi ritocca i listini del 2023 non supera il 20%. Ecco il campione già monitorato da un paio d’anni. Una fotografia certo non esaustiva, ma che dà l’idea di una tendenza.

A Viareggio, bagno Teresa, prezzi stabili rispetto al 2023: ombrellone, due sdraio e lettino a maggio, giugno e settembre è di 35 euro al giorno (25 solo due sdraio), 40 il resto dell’estate; per lo stagionale 1.150 euro, 2.200 con tenda. Invariati i prezzi anche al Bagno Amelia: 25 euro al giorno e 1.900 per la stagione; sconto di benvenuto di 200 euro. Due euro di aumento (da 25 a 27) per il giornaliero a giugno al Bagno Corallo; settimanale (180, dieci in più del 2023), mensile di giugno (650 invece di 600) e tariffe alta stagione; invariati i costi per l’intera stagione (2.100, postazione standard). Al Bagno Duilio stagionale competitivo (1.350 euro senza cabina, 1.600 con gazebo), stabile il giornaliero (28 euro). Si risparmia con l’affitto di più giorni: 110 euro una settimana di giugno. Al Teresita, lo stagionale – gazebo sul mare, cabina privata, teli spiaggia e piscina – costa 8.250 euro; stabile a 60 euro (under 10 a 30 euro) il gazebo. A Marina di Pietrasanta aumento di 5 euro sul 2023 il giornaliero al Bagno Aretusa: 30 euro, 35 nei mesi "caldi"; stagione a 1.550 (sistemazione base) 2.900 top di gamma. Tonfano, al Bagno Firenze (idromassaggio, acquagym, piscina, wi-fi e tv satellitare) al giorno a giugno 50 euro (40 nel 2023), 60 in alta stagione (50 nel 2023). Stabili il Bagno Internazionale (giornaliero 35 euro, 40 in alta stagione) e il Riviera. Qui Forte dei Marmi: al Bagno Flavio tenda il sabato di giugno stabile a 75 euro; mese tra 1.400 e 2.800 euro, stagione intera 5.000- 5.600; al Milano stessi prezzi del 2022 e ’23: 60 euro al giorno bassa stagione.

A Marina di Massa prezzi per tutte le tasche da 18 euro – Nuovo Lido Toscana o Bagno Maddalena – stagione intera a 1.150 euro.

Linda Meoni