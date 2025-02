Aumentano gli incidenti nelle strade. Le multe in un anno? Oltre 30mila

Più di 32mila verbali elevati l’anno scorso per violazioni al codice della strada a Sesto. Il dato, in lieve aumento rispetto all’anno precedente, (32.311 sanzioni contro 32.032, +0,87%), fa parte del report 2024 della polizia municipale sestese presentato, ieri mattina, dal sindaco Lorenzo Falchi e dal comandante dei vigili Paolo Bagnoli. Un numero consistente di sanzioni, dunque, ma con qualche variazione rispetto al passato: diminuiscono ad esempio i passaggi con rosso semaforico alla postazione dell’Osmannoro (-7,25%), i casi di mancata comunicazione dei dati della patente (-9,89%), le multe per eccesso di velocità (-58,6%) mentre restano sostanzialmente costanti le violazioni della Ztl (-0,61%) e aumentano del 44% le sanzioni per divieto di sosta per pulizia strade, sui marciapiedi, sui passaggi pedonali e negli spazi riservati agli invalidi.

Crescono sensibilmente invece, le violazioni inerenti le documentazioni di guida (+268%), la mancata copertura assicurativa (+63,87%) e la mancata revisione (+195,14%). In evidente aumento, circa il 10% in più rispetto al 2023, anche gli incidenti stradali: quelli rilevati passano da 299 a 329. In 37 casi si è trattato di investimento di pedoni. Due i sinistri mortali su cui è intervenuta la municipale, uno dei quali sulla Mezzana Perfetti Ricasoli che, però, nell’anno appena trascorso ha ceduto la non invidiabile palma di ‘maglia nera’. Via Lucchese è stata infatti la direttrice con maggior numero di scontri (44), seguita da via del Cantone (33) e dalla Mezzana-Perfetti Ricasoli (28). Imprudenza e velocità, precedenze mancate e manovre irregolari sono le cause più frequenti. Le violazioni accertate non sono state però relative solo al codice della strada: 97 gli illeciti sanzionati che hanno riguardato soprattutto casi di non corretto smaltimento dei rifiuti, l’introduzione di veicoli in aree verdi e situazioni legate al commercio e alla pubblica sicurezza.

Anche l’attività di polizia giudiziaria ha registrato un aumento significativo nelle principali categorie di attività: crescono del 36% le notizie di reato e la segnalazione di persone note all’autorità giudiziaria e del 54% le segnalazioni di ignoti. Le persone denunciate sono state 86, 11 i sequestri. Il front office ha gestito 4.588 contatti allo sportello (+1,75), 5.228 contatti telefonici (+27,2%), 5.916 contatti per email (+2,73%) e 2.756 contatti via Pec (-0,65%). Una mole di attività per cui sarebbe necessario anche un organico più ampio: "Attualmente – hanno spiegato Falchi e Bagnoli – la dotazione organica del corpo è di 48 unità ma stiamo predisponendo nuove assunzioni: il fabbisogno sarebbe di otto agenti ma le graduatorie dei concorsi già effettuati sono esaurite quindi dovremo attendere il nuovo concorso promosso dai Comuni dell’area fiorentina sperando che ci sia un’ampia partecipazione per poter attingere".