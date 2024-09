Audax Rufina, il vivaio si scalda. Ecco le squadre per la stagione

L’Audax Rufina punta forte sul settore giovanile e scuola calcio con la finalità di essere un punto di riferimento per i ragazzi del territorio ed ottenere buoni risultati. Presentate allo stadio ‘Fabio Bresci’ di Rufina tutte le squadre che avranno l’obiettivo di portare in alto i colori bianconeri. Gli Juniores, dopo la vittoria del campionato provinciale, sono stati affidati a mister Riccardo Pegi, con collaboratore Alessio Baldini. Il gruppo vuole essere ancora protagonista nella nuova esperienza regionale. La rosa dei giocatori è ampia e ricca di giovani talenti che possono entrare a far parte della prima squadra.

L’allenatore Antonio Coretta e il suo vice Marco Pelanti, che hanno vinto lo scorso anno il campionato Juniores provinciale, continueranno a forgiare i ragazzi nella categoria Allievi A. La speranza del gruppo è di affrontare questo impegnativo campionato togliendosi diverse soddisfazioni, giocando bene a calcio e divertendosi.

I Giovanissimi A proseguono il loro percorso di crescita insieme all’allenatore Lorenzo Bertini, che sarà affiancato da Andrea Travaglini. Questi ragazzi hanno già dimostrato di avere buone potenzialità. Il primo anno di calcio a 11 dei Giovanissimi B è affidato al mister Beniamino Tartaglia che insieme al nuovo vice Mitidieri vogliono trasmettere alla squadra entusiasmo e passione. Direttore sportivo del settore giovanile è Fabrizio Blandi che ha costruito valide squadre.

Il ruolo di responsabile della Scuola calcio dell’Audax Rufina vede la conferma di Massimiliano Marchese che segue da anni, con il massimo impegno, i bambini che amano il calcio.

Un settore in crescita numerica e qualitativa con la società che tiene molto ad avere un filo diretto con le famiglie. A livello societario non ci sono novità: Massimo Innocenti continua ad essere il direttore generale, con Massimo Francini nella massima carica di presidente. Simone Benvenuti è referente stampa e marketing. "Auguriamo a tutte le nostre squadre - affermano Francini e Innocenti - una stagione ricca di soddisfazioni. Da affrontare con il sorriso, il rispetto e tanta voglia di divertirsi per raggiungere obiettivi importanti".

Francesco Querusti.