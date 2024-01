Audace Legnaia, poker e fuga. Corsini fa volare il Firenze Sud

Nel campionato di Seconda categoria girone I la Gallianese rimane sola al comando. La squadra allenata da Matteo Cipollone conferma la propria forza e vince in trasferta per 1-0 sul campo della Fulgor Castelfranco. Decide l’esito della partita un calcio di rigore trasformato da Coralli all’ultimo minuto di gioco. La Fulgor Castelfranco ha terminato in 9 giocatori per due espulsioni. Perde la vetta il Reconquista di San Piero a Sieve che pareggia in casa 3-3 contro il Pian di San Bartolo, che è penultimo in classifica. Vantaggio del Pian di San Bartolo all’11’ con Recordi, poi rimonta del Reconquista con tre gol: al 26’ Rosi su rigore, al 74’ Massai e al 79’ Diop. Ma il Pian di San Bartolo non molla e raggiunge il pareggio con le realizzazioni all’86’ Valente e 92’ Bonciani per una gara dalle tante emozioni.

Il Sagginale, terzo in classifica, è bloccato in casa sullo 0-0 dalla Vigor Misericordia. Il Sagginale ha attaccato senza concretizzare, bene gli ospiti. Al quarto posto da sola la Molinense che batte 1-0 le Caldine con gol di Emanuele Galeotti all’85’. Nelle altre partite prestazione di valore del Santa Brigida che batte il Firenzuola 3-2. Marcatori, tutti nel secondo tempo: per il Santa Brigida Nebbiai, Pasqui su rigore e Tiliwa; per il Firenzuola Donattini e Baazaoui. Ludus 90-Sant’Agata 1-1 con vantaggio ospiti al 57’ Vignoli e pari locale di Ottanelli all’85. Il Firenze Sud ha fatto suo il derby col Bagno a Ripoli per 1-0 gol di Corsini. Pelago-Firenze City è stata rinviata per nebbia.

Nel girone F la Laurenziana è sola al comando grazie al pareggio per 1-1 sul campo dei pratesi del Tavola. La Virtus Rifredi viene sconfitta nella difficile trasferta a Comeana. Il Daytona conquista un buon punto sul terreno di gioco del Vernio e rimane in alta quota. Grande equilibrio al vertice della classifica.

Nel girone H Audace Legnaia corsara sul campo di Mercatale, vince 4-0 e si conferma in testa aumentando a 5 punti il vantaggio sulla Dinamo Florentia. Infatti i fiorentini della Dinamo sono stati sconfitti in casa 4-0 dall’Impruneta Tavarnuzze, squadra che sta attraversando un momento magico. Al terzo posto la Florence che vince in casa 3-2 contro la Grevigiana.

F. Que.