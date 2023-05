Firenze, le cornacchie che attaccano: uomo ferito, stava passeggiando con il cane

Firenze, 22 maggio 2023 - E’ stato aggredito da due grosse cornacchie. L’hanno beccato prima al volto, per fortuna riparato dagli occhiali da sole. Poi sulla nuca. Più volte. Fino a fargli perdere l’equilibrio: è uno sportivo, quindi dopo la caduta si è prontamente rialzato.

Ma si è accorto che stava sanguinando. Ha dovuto chiedere aiuto al bar, per poi tornare a casa a disinfettare e medicare le ferite, procurate da artigli e becchi.

L'uomo ferito

Il singolare episodio è accaduto a Firenze, domenica 21 maggio. Ma fatti del genere sono successi destando particolare allarme in alcuni quartieri di Roma. La scena richiama alla mente il film “Gli uccelli” di Hitchcock Gianni, sessantenne fiorentino, era uscito con il suo cane Lapo. Dopo tanti giorni di pioggia aveva deciso di fare con lui una passeggiata più lunga.

Voleva andare sui lungarni, ma sul viale De Amicis è stato sorpreso dal gracchiare insistente di due cornacchie. Che immediatamente lo hanno attaccato, prima a una spalla, poi sul volto e infine alla testa.

“Non capisco che cosa avesse potuto infastidirle - racconta l’uomo - Il cane era tranquillo, stavamo passeggiando”. Gianni ha provato ad allontanare i due volatili, ma non ci è riuscito. Dopo averlo ripetutamente colpito, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è cascato.

Mentre gli animali si allontanavano lui si è messo una mano sul capo accorgendosi che stava perdendo copiosamente sangue.

“Ho sentito un gran dolore alla testa, sono andato al bar dove gentilmente mi hanno disinfettato con l’alcol e messo dei cerotti - racconta - Poi a casa ho fatto una medicazione. Ma sono scosso e dolorante”.

Gianni ha deciso di fare una segnalazione alla polizia municipale. “Sono un uomo agile e forte ma se questa cosa succede a un anziano o a un bambino può essere veramente pericolosa”.

Ma perché attaccano le cornacchie? Gli esperti della Lipu spiegano che in questo periodo le cornacchie difendono i loro piccoli nel nido, quindi attaccano per paura che qualcuno possa far loro del male. Dunque quando si sente gracchiare forte una cornacchia è meglio cambiare strada.