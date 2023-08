Assunzioni a Campi Bisenzio: Bando 15 giorni per Diplomati e Laureati

Il Comune di Campi Bisenzio cerca un dirigente, un funzionario e un istruttore. I bandi restano aperti 15 giorni. Il dirigente sarà assegnato al settore "Servizi alla persona" e per la sua selezione occorre il possesso della laurea e 5 anni di esperienza in analoga posizione in enti pubblici o privati. Per il funzionario si tratta di un lavoro a tempo pieno e determinato, inquadrato nell’ex categoria D, per la durata di 2 anni, prorogabile alla scadenza del sindaco, per svolgerr le funzioni di portavoce: richiesta laurea del vecchio ordinamento o magistrale eo specialistica; conoscenza dell’inglese e dell’informatica.

Il bando per istruttore è per un posto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato, inquadrato nell’ex categoria C, per la durata di 2 anni, anche questo prorogabile alla scadenza del sindaco, e i compiti saranno quelli di collaboratore per lo sviluppo e la realizzazione di migliorie tecnico-informatiche delle risorse internet dell’ente oltre al coordinamento della comunicazione. Per l’ammissione a questo è sufficiente il diploma di maturità. I bandi sono tutti su www.comune.campi-bisenzio.fi.it.