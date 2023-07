Assistenza sanitaria agli studenti fuorisede

E’ stata rinnovata l’assistenza sanitaria per gli studenti fuorisede dell’Università di Firenze grazie a un’intesa, dalla durata triennale, che oltre all’Ateneo coinvolge Azienda Usl Toscana Centro, Città metropolitana e Comune di Firenze. Il consultorio si trova alla Casa della Salute di viale Morgagni ed è aperto dal lunedì al venerdì: vi possono accedere gratuitamente gli studenti fuorisede iscritti all’Ateneo fiorentino, muniti di Carta dello studente, tessera sanitaria e documento d’identità. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì; l’accesso è su appuntamento, per prenotare è necessario scrivere una email a [email protected] o chiamare il numero 055-545454. L’ambulatorio offre una risposta di cure primarie con la possibilità di prescrizioni per eventuali approfondimenti diagnostici o per la terapia. L’accesso è su appuntamento: per prenotare è necessario scrivere una mail a [email protected] o chiamare il numero 055 545454. "Sono convinta che l’impegno per il diritto allo studio debba essere rivolto a tutti gli aspetti della vita universitaria e non solo a quelli direttamente collegati alla formazione – ha commentato Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università degli Studi di Firenze -. Questo servizio di assistenza sanitaria per studenti e studentesse fuorisede, nato due anni fa grazie alla sinergia tra diverse Istituzioni, ha dimostrato di essere un presidio importante, una risorsa e un punto di riferimento, per coloro che studiano a Firenze, ma che mantengono il medico di base nel luogo di residenza".

Ni. Gr.