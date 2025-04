Assedio abusivi ai banchi delle Pulci. Minacciata la presidente del mercato: "Un muro di tappetini, è una follia"

"Alle 8 di mattina in via della Mattonaia era già impossibile anche solo fare un passo. Un muro umano di venditori, senza uno straccio di permesso, che avevano già disteso tutta la loro merce sui tappetini a ridosso dei banchi del nostro mercato". Solo che, dice Eleonora Settepassi, presidente dell’associazione mercato storico antiquario delle Pulci, "noi paghiamo fior di quattrini per stare qui mentre loro sono completamente abusivi e intralciano il nostro lavoro".

Uno scenario, dicono gli esercenti del mercato, che si ripropone, puntualissimo, ogni ultima domenica del mese quando ’quelli delle Pulci’ allestiscono sui banchi dischi di nicchia, abiti, pezzi storici e materiale stuzzicante per collezionisti d’ogni genere.

Solo che ieri – forse complice anche il piacevole clima primaverile – si è superato il limite tanto che qualcuno degli ambulanti ha fatto notare che così non si poteva andare avanti. Settepassi si è così avvicinata ad alcuni operatori della Sas facendo loro notare che "non è possibile accettare ancora una situazione simile". La protesta, spiega la presidente, non è però sfuggita a un gruppetto di abusivi piuttosto su di giri.

"Mi hanno circondata e minacciata alzando la voce. – racconta lei ancora scossa – Per fortuna c’erano altre persone intorno altrimenti non so che piega avrebbe preso la cosa. Non sono stata toccata ma certo non è stata una situazione piacevole".

Gli abusivi sono andati avanti a cercare di piazzare la loro merce – borse contraffatte, orologi e scarpe distese per strada – fino a buona parte del pomeriggio

Sulla questione è intervenuto duramente ieri Luca Santarelli, consigliere comunale del Gruppo misto-Noi moderati, fuoriuscito di recente dal Pd. Santarelli da tempo segue la questione degli abusivi di Sant’Ambrogio: "Non è accettabile che decine e decine di persone senza alcun tipo di permesso possano vendere la loro merce indisturbati per un’intera giornata. E non è la prima volta che succede, ogni domenica di fine mese è la stessa storia tanto che anche la prefettura è stata informata con una lettera di protesta" attacca l’esponente dell’opposizione che in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook ha denunciato con tanto di foto la giornata surreale di Sant’Ambrogio.

"Sono tornato qui a vedere se qualcosa fosse cambiato. Niente, va sempre peggio con i venditori ad assediare le aree di pertinenza dei commercianti regolari. Questa situazione non è più gestibile e dispiace solo di non riuscire ad avere in Comune, che continua a essere assente, un’interlocuzione con chi ha il dovere di gestire questa vicenda".

Emanuele Baldi