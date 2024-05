Aspettando il Tour. Asfalto da campioni sulle vie del percorso. Lavori in notturna

Mancano poco meno di due mesi perché si avveri il sogno della partenza da Firenze del Tour de France. Sarà un momento storico, e non solo per la città. La data è quella del 29 giugno, giorno in cui la gara più importante del mondo partirà per la prima volta dall’Italia con la tappa Firenze-Rimini. Come era accaduto per i Mondiali di ciclismo 2013 a Firenze, anche stavolta la città si prepara con un piano straordinario di asfaltature, in modo da poter garantire la massima sicurezza agli atleti. Si parte già la prossima settimana in cui inizieranno i lavori notturni in viale Giannotti. Nella notte tra l’8 e il 9 maggio (con orario dalle 21 alle 6) sarà interessata la direttrice in uscita città nel tratto da piazza Gavinana a via Bartolommeo Scala e la rotatoria all’intersezione con via Caponsacchi. Oltre alla chiusura dei tratti interessati, sono previsti altri provvedimenti, ovvero il senso unico in viale Giannotti da Benedetto Accolti in direzione di via Bartolommeo Scala e il divieto di transito in via Camposacchi (tra via di Ripoli e viale Giannotti). Per poter raggiungere viale Giannotti si potrà percorrere piazza Gavinana, via Giovanni dalle Bande Nere, piazza Gualfredotto da Milano, via Datini, via Uguccione della Faggiola. La notte successiva sarà la volta della direttrice in ingresso città, con chiusura del tratto da via Bartolommeo Scala e piazza Gavinana e della rotatoria all’intersezione con via Caponsacchi. Questi i provvedimenti collaterali: ci sarà un divieto di transito in via Caponsacchi (da piazza Gualfredotto da Milano e viale Giannotti) e in viale Giannotti (da via Uguggione della Faggiola e via Caponsacchi). In questo caso se si vuole raggiungere viale Giannotti si potrà percorrere via Uguccione della Faggiola, largo Boscoli, via Rubiconte da Mondello, piazza Gualfredotto da Milano, via Lapo da Castiglionchio, via di Villamagna, piazza Ravenna, via Poggio Bracciolini, piazza Gavinana. A seguire sarà interessato il tratto fino a viale Europa per il quale i provvedimenti saranno comunicati successivamente.

Per quanto riguarda il programma di massima dell’evento, il 27 giugno ci sarà la presentazione delle squadre: l’evento interesserà via luoghi della città, tra cui Palazzo Vecchio e piazzale Michelangelo. Il nuovo teatro dell’Opera sarà la sede operativa del Tour (oltre che la sala stampa) mentre alle Cascine ci sarà il villaggio di partenza: si tratta di un’area chiusa con allestimenti di stand promozionali per invitati e accoglienza delle squadre in attesa della partenza. In piazza Santa Croce sarà allestita una fan park, con accesso libero e stand promozionali. Da segnalare che il Tour omaggerà Gino Bartali: la Grand Dèpart passerà infatti simbolicamente davanti al Museo del Ciclismo Gino Bartali di Ponte a Ema, dove il campione vincitore di tre Giri d’Italia e due Tour de France, diventando un vero mito del ciclismo, è nato. Non mancherà l’omaggio al grande Gastone Nencini, l’ultimo toscano a vincere la Grand Boucle nel 1960, senza contare Vincenzo Nibali nel 2014, toscano solo di formazione.

Niccolò Gramigni