Aspettando il nuovo anno a teatro. San Silvestro è Magnifica presenza

Calici in alto per brindare al 2025 a teatro. Tanti gli spettacoli in programma per la notte più lunga dell’anno ma a fare la parte del leone sono le commedie leggere e ironiche, per accompagnare il pubblico allo scoccare della mezzanotte e brindare all’anno nuovo con il sorriso. E in molti casi il ’cin cin’ è in compagnia del cast.

Al Teatro della Pergola è in programma uno spettacolo tra il reale e l’onirico: Ferzan Ozpetek propone l’adattamento di uno dei suoi successi cinematografici, ’Magnifica presenza’. Lo spettacolo vede protagonisti Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella. Al centro dell’azione Pietro, un giovane che si trasferisce a Roma con l’ambizione di diventare attore. La sua esistenza nella nuova abitazione romana viene tuttavia turbata da strane presenze, che solo lui può vedere; si tratta di una bizzarra compagnia teatrale con cui poi instaura un rapporto d’amicizia. Compatito dalla cugina Maria, che cerca di guarirlo da queste continue allucinazioni, Pietro tenterà invece di andare a fondo della storia, cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi. Lo spettacolo inizia alle 20,30 (repliche il 2 e 3 gennaio).

Al Teatro Verdi il 2024 si saluta con una esilarante versione teatrale di ’La strana coppia’, commedia di Neil Simon, il più prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900. La storia narra la vicenda di Felix e Oscar, freschi di divorzio e dalle personalità diametralmente opposte. I due protagonisti decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive, a New York. L’incontro–scontro quotidiano durante la loro difficile e complicata convivenza darà vita a continue ed esilaranti gag. Indimenticabile la versione cinematografica del 1968, che consacrò il duo Jack Lemmon/Walter Matthau come affiatata coppia comica del cinema americano. La nuova versione teatrale è proposta ed interpretata dalla ’inedita’ coppia composta da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Doppio spettacolo per San Silvestro: alle 17,30 e alle 21,30.

Al Teatro Puccini si aspetta il 2025 all’insegna di musica, ironia, racconti e improvvisazione grazie a ’Due maledetti amici’, ovvero il regista toscano Giovanni Veronesi e l’attore e comico Rocco Papaleo. Lo show è accompagnato dall’intrattenimento musicale a cura di ’Musica da ripostiglio’. Lo spettacolo inizia alle 22.

Dai numerosi spettacoli del vulcanico autore fiorentino Alessandro Riccio sono rimasti fuori molti personaggi: sono loro ’Gli incompiuti’ i protagonisti ’sospesi’ della rappresentazione in programma al Teatro di Fiesole. In questa rappresentazione corale Riccio si circonda di attori e attrici con cui ha condiviso tante produzioni nella sua carriera trentennale. Doppio appuntamento: alle 19,30 e alle 22,15 (repliche dal 4 al 6 gennaio).