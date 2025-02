Aspettando il Giubileo. San Miniato e la Certosa tra musica e spiritualità

Domani mattina, a partire dalle 9,30, la XX tappa di ’In cammino – Abbazie d’Europa’ approda a Firenze, con due luoghi simbolo del patrimonio cittadino e spirituale: l’Abbazia di San Miniato al Monte e la Certosa, scenari di un convegno e di una riflessione corale sulla parola pace. La giornata inizia con una visita guidata a San Miniato, edificata nell’XI secolo dai Cluniacensi e retta, dalla metà del Trecento, dalla Congregazione olivetana. Alla dignità di Basilica minore, la chiesa unisce l’importanza di uno dei massimi esempi di stile romanico-fiorentino e la presenza di inestimabili capolavori come gli affreschi trecenteschi di Taddeo Gaddi e i dipinti rinascimentali di Paolo Uccello e Andrea del Castagno, oltre alle decorazioni di Luca Della Robbia. Alle 11, nella Sala Pio VI della Certosa di Firenze, si svolgerà il convegno ’Nutrire i territori, energia per la pace’, presieduto da Livia Pomodoro, titolare della Cattedra Unesco ’Food Systems for Sustainable Development and Social Inclusion’ all’Università Statale di Milano, mentre il coordinamento dei lavori è affidato a Claudio Serafini, direttore di Organic Cities Network Europe. I saluti istituzionali saranno portati da monsignore Vasco Giuliani, Canonico onorario del Capitolo della Cattedrale di Firenze, dalla sindaca Sara Funaro e da Antonio Taddei, presidente del Rotary Club Firenze Granducato. Nel pomeriggio la visita guidata alla Certosa e l’incontro spirituale dal titolo ’Le vie della Pace tra fede, arte e cultura’, coordinato da Antonio Bettanini, direttore di ’In cammino – Abbazie d’Europa’. A confrontarsi sul tema saranno don Carmelo Mezzasalma, Superiore della Comunità di San Leolino, il giornalista Massimo Sebastiani e Annalisa Nesi, docente di Storia della lingua italiana all’Accademia della Crusca. Alle 17,30 sarà la volta dello spettacolo ’Passaporto per la pace’ di David Riondino, che reciterà accompagnato dal clarinetto di Fabio Battistelli.

Caterina Ceccuti