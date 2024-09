Asilo nido del Neto, ci siamo: "Con la struttura altri 23 posti"

Al via le procedure di affidamento diretto per il nuovo nido d’infanzia a gestione diretta che sorgerà al Neto. Il cantiere sarà dato nelle mani dell’operatore economico Palandri e Belli S.r.l di Poggio a Caiano. Si dovrà occupare con un investimento comunale di complessivi centoquarantadue mila euro della riqualificazione dell’ormai ex Cappell’Ajo Matto, una storica esperienza dedicata all’infanzia ormai conclusa.

La rinnovata struttura garantirà 23 ulteriori posti per i più piccoli che andranno ad accrescere l’offerta del sistema integrato e permetteranno di scalare le liste di attesa. Lo scorso anno educativo erano state accontentate solo due terzi delle richieste di inserimento al nido da parte delle famiglie di Sesto Fiorentino.

Il nuovo asilo nido, la cui partenza è prevista entro la fine del prossimo ottobre, sarà a gestione diretta da parte del Comune e permetterà, aveva già annunciato il sindaco Lorenzo Falchi, "una funzione di qualità nel cuore del quartiere, offrendo un nuovo servizio a tutta la città". La gestione diretta, che piace anche ai sindacati, è segno – ha sottolineato l’amministrazione comune -della voglia "di investire in servizi importanti per le famiglie e necessari per garantire di conciliare tempi di vita e di lavoro nonché un’opportunità di crescita e educativa per i nostri bambini". Il personale aggiuntivo per il nuovo nido del Neto è stato reclutato con il concorso indetto nei mesi scorsi e prove di selezione aperte dal mese di maggio.