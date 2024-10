Asilo Fanciulli, la protesta dei genitori

Pannelli che cadono, infiltrazioni d’acqua, travi scoperte. La situazione alla scuola dell’infanzia Fanciulli a Firenze Nova non è delle migliori. A denunciarlo è un genitore, che racconta come "dallo scorso anno la struttura presenti svariati problemi". La scuola fa parte del comprensivo Calamandrei.

"Ho fatto varie segnalazioni alla dirigenza, ma non ho mai avuto risposta - protesta il genitore -. Non è possibile che ogni volta che piove ci siano infiltrazioni. Bisogna al più presto intervenire, per il bene dei bambini e dei lavoratori". Non solo.

"Anche i locali adibiti a palestra sono perennemente in condizioni decadenti e in alcuni punti ci sono travi scoperte dal cemento - si legge nella lettera inviata dal genitore -. I locali, poi, sono polverosi. E alle pareti si vedono anche ragnatele, sintomo del fatto che le pulizie non sono adeguate".

Da parte sua, Palazzo Vecchio replica che i servizi tecnici del Comune di Firenze sono al lavoro per risolvere i problemi delle infiltrazioni d’acqua, che possono verificarsi in alcuni punti specifici quando le precipitazioni sono più intense e accompagnate da un forte vento.

L’amministrazione comunale assicura che gli interventi già svolti abbiano dato i primi risultati. Adesso, i tecnici stanno lavorando sulle criticità rimaste, che riguardano in modo particolare "le sigillature".

Nello specifico – fanno sapere gli uffici tecnici del Comune di Firenze – si sta intervenendo soprattutto sulla "sovracopertura metallica che si trova sopra il tetto del plesso, in corrispondenza dell’ingresso".

Proprio in questi giorni, inoltre, ci sono stati dei controlli mentre stava piovendo d aparte sempre dei tecnici comunali. "E non sono state riscontrate infiltrazioni".