Firenze, cade una ringhiera all’asilo Carducci: bambino ferito

Firenze, 16 novembre 2023 – Grande paura all’asilo Giosuè Carducci in viale Ugo Bassi, zona Campo di Marte, a Firenze. Nella mattina di oggi, giovedì 16 novembre, una ringhiera all’esterno della scuola primaria è caduta. E un bambino, ancora non si sa se maschio o femmina, è rimasto ferito in modo lieve. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco.

3 foto Foto Pietro Mecarozzi

La preside Laura Guido sottolinea che la paura è stata tanta ma fortunatamente il bambino è rimasto ferito solo lievemente. In base alle prime ricostruzioni, sembra che il bimbo si sia appoggiato all’inferriata e questa sia caduta colpendolo.

Notizia in aggiornamento