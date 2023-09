Asilo a Caldine per due anni. Girone riaperto

Quasi 50 persone hanno partecipato al consiglio comunale straordinario, che si è svolto martedì in seduta aperta e dedicato all’asilo nido di Fiesole. Alla conferma che il servizio ripartirà a novembre a Caldine si è aggiunta la notizia che qui resterà almeno per due anni. E’ questo infatti il tempo minimo valutato per il recupero dell’immobile di Borgunto. Le domande del pubblico sono state però anche l’occasione per fare il punto sulla situazione delle scuole, fra lavori in corso e da avviare.

Per la valle dell’Arno, tutti gli interventi, assicura l’amministrazione, sono in linea coi tempi. A Girone, la scuola dell’infanzia ha riaperto regolarmente e alla primaria si tornerà in classe a inizio del nuovo anno, dopo il trasloco nelle vacanze di Natale.

Si dovrà invece pazientare fino a fine 2025 per il completamento del restauro del plesso di Compiobbi. Mentre a Caldine, dove la scuola è chiusa da due anni, è finalmente pronto il progetto esecutivo e salvo imprevisti nel 2024 ci sarà il cantiere.

"Dal 2014, due sono stati i criteri che hanno guidato l’operato della giunta sul tema delle scuole: la territorialità, ovvero il mantenimento della capillare dislocazione degli edifici scolastici, e la sicurezza di quegli edifici su cui – ha ricordato l’assessore ai Lavori pubblici Iacopo Zetti – dal 2003 non si erano fatti investimenti". Il lavoro di verifica su tutti gli edifici scolastici continuerà. In tal senso è stata anche approvata all’unanimità una mozione del gruppo consiliare Fiesole Europa.

