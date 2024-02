Asili nido, sono aperte le iscrizioni

Sono aperte fino al prossimo 21 marzo le iscrizioni ai nidi d’infanzia "Coriandolo" di Balatro, "Arabam" di Osteria Nuova e "Chicco di grano" (che sarà trasferito nei locali della scuola dell’infanzia Franci in via di Tizzano 203 a Capannuccia), riservate ai bambini nati nel periodo dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Il bando è reperibile e scaricabile sulla homepage del sito dell’amministrazione: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Le iscrizioni ai nidi per l’anno educativo 2024/2025 si effettueranno esclusivamente online con credenziali Spid, Cns o Cie. Sono inoltre previsti alcuni Open day per consentire alle famiglie di visitare le strutture. Per partecipare è necessario prenotarsi via mail scrivendo all’indirizzo [email protected] entro le 12 di giovedì 29 febbraio per l’Arabam ed entro le 12 di giovedì 7 marzo per Coriandolo e Chicco di grano. L’Open day al nido Arabam si svolgerà sabato 2 marzo (ore 9.00-13.00 piazza Rosselli 5 - Loc. Osteria Nuova), al Chicco di grano l’appuntamento è invece per sabato 9 marzo (ore 9.00-13.00 via di Tizzano 203 c/o scuola infanzia Franci - Loc. Capannuccia), stessa data per visitare il Coriandolo, aperto alle famiglie sabato 9 marzo (ore 9.00-13.00 via di Balatro 2 - Loc. Balatro).