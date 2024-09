Asili nido, il Pesciolino cambia look. E arriva anche la sezione per lattanti

Un investimento di 329mila euro da fondi Pnrr, l’aumento dell’offetta formativa con l’apertura alla sezione lattanti e lavori agli spazi esterni che sono ormai in fase di ultimazione. Questi gli elementi che caratterizzano la riqualificazione funzionale dell’asilo nido Il Pesciolino di Sieci. Una realtà storica e di reale riferimento per il territorio. La struttura è pronta per aprire le porte al nuovo anno didattico ed a tutti i piccoli frequentanti del nido.

Complessivamente saranno 22 i bambini presenti, dei quali sette nella sezione lattanti (ovvero quella che va dai tre ai dodici mesi) che, come da calendario, frequenteranno questa struttura. Il Pesciolino è stato oggetto - grazie all’ottenimento di 329mila euro da fondi Pnrr - di un intervento di riqualificazione che ha visto ridisegnare completamente gli spazi interni.

Oltre ad una serie d’interventi sull’efficientamento energetico che renderanno la scuola realmente all’avanguardia. In particolare il progetto ha visto la riconversione di alcuni locali dell’edificio a servizio delle attività anche alla sezione lattanti.

L’apertura alla sezione lattanti rappresenta, di fatto, la novità più importante per il territorio di Pontassieve a livello di offerta formativa. Le modifiche interne apportate alla struttura hanno poi visto la realizzazione di una nuova cucina e di un nuovo spogliatoio dotato di adeguati servizi igienici.

Per quello che riguarda il miglioramento dell’asilo, vanno ricordate la sostituzione degli infissi con nuovi in alluminio ed in Pvc, la realizzazione delle facciate con sistema a cappotto ed una rinnovata tinteggiatura. A completare gli interventi di miglioramento energetico anche l’installazione di un impianto fotovoltaico. Resta ancora da ultimare l’intervento in una parte dell’area esterna dell’asilo, con la posa di nuova pavimentazione con gomma anti trauma per l’area gioco e di una pergola per poter sfruttare al meglio gli spazi all’aperto. Tutte le novità sono state illustrate, nel corso di un incontro, dall’Amministrazione comunale alle famiglie dei bambini iscritti al Pesciolino.