Asili nido e scuole infanzia Rimborsi in arrivo

Servizi educativi, arrivano i rimborsi. In media vengono restituiti 404,25 euro a 214 famiglie di Scandicci per sei mesi di rette nei nidi pubblici e privati. Il periodo di riferimento è ottobre 2022 e marzo 2023. In aggiunta sono previsti anche rimborsi parziali per le rette dello stesso periodo a 21 famiglie con i figli nelle scuole d’infanzia private. "In questi ultimi anni – ha detto l’assessora all’Istruzione, Ivana Palomba – stiamo portando avanti politiche concrete a favore delle famiglie a partire dai primissimi anni dei figli, anche con misure di contribuzione alle spese per i nidi come è questa. Sappiamo che la responsabilità dell’educazione dei bambini è qualcosa che riguarda l’intera comunità, che sta a fianco delle famiglie nella crescita dei figli, senza distinzione riguardo a chi eroga i servizi: per garantire nidi e spazi educativi di alto livello per il numero massimo di famiglie stiamo andando verso un sistema sempre più integrato tra le offerte pubblica e privata, e questo è possibile a partire dall’innegabile standard qualitativo che accomuna i servizi diffusi nel nostro territorio".

"Quest’anno - continua Palomba - abbiamo esteso il periodo dell’anno educativo per il quale abbiamo erogato i rimborsi delle rette, passando dai quattro mesi dell’anno educativo precedente ai sei dell’ultimo. Per l’erogazione dei contributi con l’ultimo bando abbiamo ricevuto 93 domande in più da parte delle famiglie rispetto all’anno scorso". In totale sono 235 i contributi complessivi in erogazione dal Comune grazie a 95 mila euro del fondo 0-6 anni, assegnato all’Amministrazione Comunale dalla Regione a seguito del Piano regionale di riparto del fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione. Le famiglie hanno presentato domanda entro lo scorso giugno.

Requisiti di ammissione erano la residenza del bambino nel Comune di Scandicci, e aver frequentato nel periodo ottobre 2022 – marzo 2023 un servizio educativo per la prima infanzia pubblico o privato accreditato (0-3) o una scuola dell’infanzia privata accreditata (3-6) presenti sia sul territorio comunale che in altri Comuni. Il contributo da erogare è stato calcolato in modo percentuale sulle rette effettivamente pagate al netto di ogni altro beneficio (fondi FSE, acquisto posti bambino, voucher aziendali ecc) o riduzione, o di eventuali altri rimborsi o sovvenzioni economiche.

Fabrizio Morviducci