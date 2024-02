Asili nidi . Da venerdì 23 al via gli open day

In vista dell’apertura delle iscrizioni al prossimo anno educativo, dal 23 febbraio sono in programma gli open day dei nidi comunali di Sesto Fiorentino per permettere alle famiglie di chiedere informazioni e conoscere le strutture e gli educatori.

La partecipazione è libera senza prenotazione secondo il calendario di aperture. Si parte col nido Il Pentolino magico, aperto il 23 febbraio e il 5 marzo dalle 16,30 alle 18; open day al Rodari il 26 febbraio e 18 marzo dalle ore 17,30 alle 19.

Il nido Marini accoglie le famiglie il 26 febbraio e il 18 marzo sempre dalle 17,30 alle 19. Stesso orario, ma il 27 febbraio e il 7 marzo, per il Querceto.

Ancora il 27 febbraio e il 12 marzo porte aperte al nido Alice e il 29 febbraio al 13 marzo a Il Gatto e la Volpe. Per entrambi, l’orario è sempre il medesimo: 17,30-19. Eventuali variazioni e ulteriori informazioni sui servizi alla prima infanzia e i giorni per visitarli, saranno riportati sulla scheda servizio disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sesto.