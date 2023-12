Asili Chiude la scuola materna Verdi

Scuole dell’infanzia, dal prossimo anno la Verdi di via Rialdoli chiuderà definitivamente. La materna statale, secondo i dati dell’amministrazione, subisce il calo demografico. Attualmente nel piccolo plesso che si trova davanti al campo Turri, ci sono tre classi nel range di età da 3 a 5 anni. Dal prossimo anno, la sezione tre anni non ci sarà più. E l’amministrazione sta valutando di spostare anche le altre due classi tra la Campana e la Mirò che si trovano lungo via Allende. Le prime comunicazioni ai genitori sono arrivate in questi giorni, e sicuramente la cosa ha fatto molto discutere. "I plessi dove saranno trasferiti i nostri figli – raccontano alcuni genitori – sono abbastanza lontani dall’attuale sede della Verdi. E sicuramente sarà un disagio lo spostamento da una sede all’altra. In più abbiamo ricevuto una comunicazione, così a cose fatte. E chiaramente non possiamo far altro che prenderne atto". Il caso è diventato anche politico con una presa di posizione del consigliere della Lega, Leonardo Batistini. Dopo la Makarenko, chiude anche la Verdi. Oltre a mettere i genitori di fronte a un fatto compiuto, mi pare che si stia smantellando l’intero sistema scuola d’infanzia di Scandicci. Non so se sia un buon segno. Nonni e genitori dovranno percorrere più di un chilometro per arrivare a scuola. E forse poteva essere il caso di tenere alla Verdi le classi rimanenti fino al naturale esaurimento". "I dati demografici – ha detto l’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba – hanno messo in evidenza un calo della popolazione scolastica relativamente alla fascia d’età in questione. L’intervento in questione sulla Verdi che, ricordiamolo, è una materna statale, non varia la capacità e l’accoglienza per la fascia 3-5 anni. Con la riforma dei nidi e degli spazi gioco, abbiamo in più recuperato uno spazio che nella Campana sarà dedicato proprio all’infanzia. L’istituto comprensivo ce lo chiedeva praticamente dal 2010". Con la chiusura della Makarenko, che tante proteste ha suscitato e suscita ancora nella popolazione, l’amministrazione ha fatto un’ulteriore scommessa: ampliare la Pertini a San Giusto per ospitare la scuola d’infanzia Ilaria Alpi, nel cui edificio si trasferirà a sua volta il nido della Girandola che così avrà spazi raddoppiati. L’impegno su questo intervento è particolarmente delicato, proprio perché sulla Spinelli si gioca la credibilità del piano educativo comunale con una profonda implementazione e un miglioramento dei servizi educativi e didattici nel quartiere.

Fabrizio Morviducci